El Guadalajara se quedó con otra victoria en el Clausura 2026 y se acostumbra a tener la presión de ser un equipo protagonista en la Liga MX. Uno de los jugadores claves para quedarse con los tres puntos ante Atlético de San Luis es sin duda Daniel Aguirre quien dejó un mensaje de una palabra que ilusiona a toda la afición rojiblanca.

Los reportes indican que el Guadalajara solamente gastó 250 mil dólares para que Aguirre, Armando González y Richard Ledezma anoten los tres de la victoria ante los Potosinos. Es decir, fue lo que se invirtió para que llegue el futbolista surgido en Los Angeles Galaxy para el Apertura 2024.

Daniel Aguirre se convirtió en un diamante en bruto que encontró en Gabriel Milito y su cuerpo técnico unas Chivas que tuvo diferentes entrenadores y no lo aprovecharon. Con el técnico argentino inició como stopper a lo largo del Apertura 2025 y en este inicio del Clausura 2026, pero también puede jugar como un mediocampista que llega con criterio al área para asistir o rematar como lo hizo ante Pumas o ante Pachuca.

Daniel Aguirre lleva anotados dos goles en el Clausura 2026. (Foto: IMAGO7)

Lo llamativo de esta situación es que Diego Campillo, excelente fichaje para el certamen pasado, no perdió su puesto por lesión y no puede superar a este futbolista polifuncional. No hay que olvidarse que ante los Potosinos jugó más de 72 minutos hasta que fue suplantado por Miguel Gómez sobre el final del partido.

El mensaje de Daniel Aguirre tras la victoria de Chivas

Luego de haber superado a Atlético de San Luis por 3-2, Daniel Aguirre dejó un mensaje en redes sociales de una palabra que ilusionara a la afición. “Seguimos… Chivas”, expresó el mediocampista rojiblanco en redes sociales.