El Club Deportivo Guadalajara pasa por un gran momento futbolístico en el Torneo Clausura 2026 y tras recuperar el liderato en la tabla general enfrentará a Rayados de Monterrey dentro de la Jornada 12 en la cancha del Gigante de Acero.

El equipo de Gabriel Milito viene de vencer entre semana al León en partido pendiente de la Fecha 9. En dicho encuentro los anotadores fueron Brian Gutiérrez, Santiago Sandoval, Armando González, Ángel Sepúlveda y Hugo Camberos.

Por su parte, el conjunto regiomontano fue eliminado de la Concachampions a manos de Cruz Azul, mientras que en la Liga MX empató con los Bravos de Juárez en la Jornada 11.

Cabe mencionar que si el Rebaño Sagrado desea conservar la cima en el Torneo Clausura 2026 debe de imponerse a los pupilos de Nicolás Sánchez, pues solo le lleva a La Máquina una unidad de diferencia.

Chivas ya viaja a Nuevo León.

¿Cuál sería la alineación de Chivas para enfrentar a Rayados?

Gabriel Milito saldría para enfrentar a Rayados con: Raúl Rangel, Diego Campillo, José Castillo, Daniel Aguirre, Bryan González, Richard Ledezma, Omar Govea, Rubén González, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Armando González.

Señalar que el partido del Club Deportivo Guadalajara ante “La Pandilla”, correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Clausura 2026 se celebrará este sábado 21 de marzo a las 19:05 horas, tiempo del centro de México, el cual será transmitido por Canal 5, TUDN y ViX.