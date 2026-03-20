La última convocatoria de la Selección Mexicana para los amistosos ante Portugal y Bélgica terminó por marcar las preferencias del entrenador Javier Aguirre. En uno de los últimos ensayos rumbo al Mundial, el Vasco presentó la lista de 26 jugadores convocados, entre los que destaca una fuerte presencia europea y regresos de pesos como Guillermo Ochoa y la irrupción de nombres nuevos como Álvaro Fidalgo.

En ese contexto, también llama la atención la ausencia de Bryan González. El futbolista de Chivas había logrado meterse en listas previas, sobre todo en aquellas con mayoría de jugadores de la Liga MX, pero este corte, ya con disponibilidad total de legionarios, se quedó fuera de la nómina. Y no es un detalle menor: esta Fecha FIFA aparece como la última gran prueba antes de definir la lista final.

Bryan González pierde terreno para estar en el próximo Mundial (Imago7)

El problema para Bryan González no es solo quedar fuera, sino quiénes están adentro. En su zona del campo, la competencia es directa: nombres como Jesús Gallardo o Mateo Chávez tienen la ventaja al haber sido parte desde el inicio del ciclo mundialista. Para que el Cotorro tenga lugar, la única alternativa parece ser que alguno de estos sufra alguna lesión.

En este caso, la buena noticia es que el Cotorro González, pieza clave dentro de las Chivas de Gabriel Milito, podría disputar con normalidad la Liguilla del Clausura 2026. El carrilero izquierdo es una garantía tanto en defensa como en ataque, por lo que pese a que era una buena opción para la Selección Mexicana, los aficionados rojiblancos no estarán del todo descontentos con su ausencia en la convocatoria.

¿Qué jugadores de Chivas irían al Mundial 2026?

Con base en la última convocatoria de México para los amistosos ante Portugal y Bélgica, puede decirse que Richard Ledezma y Brian Gutiérrez son los dos elementos que más se han acercado al próximo Mundial. El Vasco volvió a convocarlos pese a que no había restricciones, por lo que son quienes más chances tienen de acompañar a Raúl Rangel, Roberto Alvarado y Armando González entre los rojiblancos que integren la lista de convocados.