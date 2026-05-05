Armando González volvió a colocarse en el foco mediático luego de revelar un detalle poco conocido sobre la relación que mantiene con Javier Hernández. El joven atacante sorprendió al contar que, a pesar de ya no compartir vestidor en Chivas; Chicharito continúa pendiente de su crecimiento.

Durante una entrevista con David Faitelson, la “Hormiga” fue cuestionado sobre el jugador que más ha influido en su carrera, y lejos de dudar, el delantero de Chivas destacó el nombre del exjugador del Manchester United, Real Madrid, entre otros.

“Creo que todos los compañeros de Chivas me han ayudado mucho. Lo he dicho muchas veces, Javier (Chicharito) siempre ha estado muy al pendiente de mí. A veces me envía mensajes, a veces nos escribimos para ver cómo está y todo, entonces me ha apoyado en esa parte porque jugamos un estilo similar, pero la verdad es que todos ahí en Chivas me han ayudado para un crecimiento”, comentó.

Cabe mencionar que estas palabras de Armando González reflejan la influencia que ha tenido Javier Hernández más allá del terreno de juego, gracias a su experiencia y liderazgo.

Armando González disfruta de un merecido descanso antes de concentrar con el TRI

Actualmente, el delantero del Club Deportivo Guadalajara atraviesa un breve periodo de descanso antes de reportar con la Selección Mexicana.

Su llamado responde al proceso de preparación rumbo a la próxima Copa del Mundo, un escenario en el que buscará afianzarse como una alternativa real en el frente de ataque.