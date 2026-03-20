Santiago Sandoval firmó una actuación consagratoria en la goleada 5-0 de Chivas sobre León, en lo que fue su primera titularidad en el Clausura 2026. El joven atacante no solo marcó un auténtico golazo, sino que además dejó una colección de jugadas que explican por qué ilusiona tanto a la afición rojiblanca.

El video con sus mejores acciones es una muestra clara de su repertorio: controles orientados, pisadas de balón, regates cortos y cambios de ritmo que lo volvieron imprevisible. Sandoval alternó salidas hacia afuera y hacia adentro con la misma naturalidad, mostrando además una notable capacidad para cubrir el balón y sostener la posesión incluso bajo presión. A eso le sumó sacrificio para pelear cada pelota como si fuera la última.

En ataque, fue determinante. Generó peligro con pases en profundidad y fue incisivo en el uno contra uno, donde ganó todos los duelos que intentó. Su actuación tuvo como punto más alto el gol: una definición exquisita, abriendo el pie al segundo poste y prácticamente acompañando la pelota con sutileza para colocarla lejos del arquero.

Su despliegue tuvo una víctima clara: Sebastián Vegas, lateral izquierdo de León, que sufrió constantemente sus movimientos y cambios de dirección. Sandoval lo desbordó, lo encaró y lo obligó a retroceder durante gran parte del partido.

El nuevo apodo de Santi Sandoval

El impacto fue tal que en redes sociales no tardaron en reaccionar. “Está loco la criatura, lo que juega”, escribió la cuenta que difundió el video con sus highlights, reflejando el asombro generalizado. Un apodo que, además, tiene origen dentro del propio plantel: Ángel Sepúlveda ya lo había bautizado así en una publicación post partido del propio Sandoval.

Los números de Santiago Sandoval vs. León

En números, su actuación también fue contundente: 1 gol, 3 pases clave, 26 de 32 pases precisos (81%), 3 remates, 4 de 4 regates completados, 2 faltas recibidas, 1 cometida y 7 de 9 duelos ganados. Fue reemplazado a los 71 minutos por Hugo Camberos, tras haber sido, sin discusión, una de las grandes figuras de la noche.