Las Chivas de Gabriel Milito pueden alcanzar este fin de semana una cifra simbólica en el Clausura 2026 cuando visiten a Monterrey por la Jornada 12: la décima victoria del torneo. Un número que, más allá de lo estadístico, vuelve a encender la ilusión rojiblanca por lo que ha significado en campañas anteriores.

De lograrlo, el Guadalajara igualaría uno de sus registros más altos en torneos cortos. No es un dato menor: cada vez que llegó a esa cantidad de triunfos, se posicionó como protagonista serio y, en la mayoría de los casos, terminó avanzando hasta la gran final del futbol mexicano. E incluso, el Rebaño podría superar fácilmente esa cifra, ya que todavía restan seis jornadas de la fase regular.

En su último enfrentamiento, Chivas venció a Rayados por 4-2 (Imago7)

Los antecedentes lo respaldan, aunque no completamente. En el Invierno 1998, Clausura 2004 y Clausura 2023, el Rebaño llegó hasta la final tras firmar ese número de victorias. Sin embargo, en ninguna de esas ocasiones pudo coronarse, mientras que en el Bicentenario 2010 ni siquiera logró meterse entre los finalistas.

En su antecedente más reciente, el Clausura 2023 con Veljko Paunovic, Chivas alcanzó las 10 victorias y firmó una de sus mejores fases regulares, con 34 puntos y el tercer lugar de la tabla. En aquella Liguilla mantuvo el impulso, eliminó a Atlas y América, y llegó a la Final, donde terminó cayendo 3-2 ante Tigres en tiempo extra. Ese recorrido es el espejo más cercano para el equipo actual: un rendimiento alto que sí alcanzó para competir por el título, pero no para concretarlo.

Chivas también va por el récord de puntos

El Guadalajara ya alcanzó también los 24 puntos tras 11 jornadas, producto de nueve victorias y dos derrotas, un rendimiento que lo posiciona muy cerca de sus mejores campañas en torneos cortos. Con ese paso sostenido, el Rebaño Sagrado se mantiene en la parte alta y empieza a mirar de reojo sus propios antecedentes, ya que está a solo siete unidades de igualar su mejor registro histórico, establecido en 34 puntos.