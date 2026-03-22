La victoria de Chivas por 3-2 ante Monterreydejó sensaciones claras dentro del campo, más allá de lo ajustado del marcador. El equipo rojiblanco mostró tramos de dominio sostenido y fue superior durante buena parte del encuentro, aunque el resultado final no reflejó la diferencia real que se observó en el desarrollo del juego.

Tras el partido, el entrenador de Rayados, Nicolás Sánchez, no esquivó el análisis y se sinceró sobre lo ocurrido. “Chivas tiene un buen funcionamiento. El resultado pudo ser engañoso por lo que pasó en gran parte del partido”, reconoció el entrenador de Monterrey, dejando entrever que la ventaja del Rebaño pudo haber sido mayor.

El técnico argentino también valoró el esfuerzo de su equipo en medio de un proceso de reconstrucción. “Nosotros estamos intentando marcar una nueva línea y los jugadores están haciendo un gran esfuerzo. Incluso un empate habría sido premio al esfuerzo”, opinó aunque sus propias palabras terminaron reforzando la idea de que el desarrollo favoreció ampliamente al conjunto tapatío.

Más allá de la derrota, Nicolás Sánchez dejó en claro que su equipo seguirá insistiendo para revertir el momento. “Hay tristeza, pero también muchas ganas de salir adelante. Ahora tendremos tiempo para trabajar mejor y recuperar jugadores”, cerró, en una noche donde Chivas impuso condiciones y su rival terminó reconociéndolo.

Milito cree que Chivas pudo ganar por más goles ante Rayados

En la misma línea, Gabriel Milito también dejó en claro que el marcador quedó corto para lo que mostró su equipo en cancha: “Hubiésemos preferido terminar como creo que hubiésemos merecido, con 3-0 incluso con algún gol más porque tuvimos muchas situaciones muy claras”, aseguró el DT de Chivas, reforzando la idea de que el dominio rojiblanco fue amplio y que el 3-2 final no reflejó con justicia lo sucedido durante la mayor parte del partido.