El guardameta de Chivas, Raúl Rangel, fue el héroe en la nueva victoria del Guadalajara en el Clausura 2026 de la Liga MX, por 3-2 frente a Rayados de Monterrey. El conjunto rojiblanco casi dejó escapar una diferencia de tres goles con un penal sancionado de último minuto, pero que finalmente el Tala le contuvo al delantero Uros Djurdjevic.

Más allá de los tres puntos obtenidos en el Estadio BBVA, los cuales reafirman el liderato de Chivas en la tabla de posiciones, la intervención en el penal le permitió al Tala Rangel quitarse una espina, pues los tiros desde los once pasos eran su gran cuenta pendiente como guardameta del Rebaño.

Todos los penaltis no parados por el Tala Rangel (Transfermart)

Desde que debutó con la playera rojiblanca, el Tala Rangel sólo había podido contener dos de los 14 penales que le habían ejecutado: uno ante León en el Clausura 2025 y el último frente a Xolos de Tijuana, el día que Chivas remontó un marcador de 3-0 en condición de visitante.

Algunos de esos penaltis en contra del Guadalajara se dieron en momentos importantes de fase regular, o por ejemplo en el Play-In contra Atlas donde Aldo Rocha le dio la clasificación a los Zorros. Incluso, en definiciones por penales también le ha tocado quedarse sin poder ser el héroe que tanto añoraba la afición rojiblanca.

Uros Djurdjevic cambió de lado en su penal contra el Tala Rangel

Un aspecto que de seguro influyó para que el Tala Rangel tapara el penal fue el análisis previo y las estadísticas, algo habitual en este futbol moderno. Y es que Uros Djurdjevic había rematado la mayor parte de los penales en su carrera hacia el otro palo, el derecho del Tala Rangel, por lo que el serbio, consciente de esto, quizás eligió cambiar para esta ocasión, algo que el propio guardameta rojiblanco también intuyó para terminar conteniendo el remate volando hacia su lado izquierdo.

(WyScout)

¿Titular en el Mundial con México?

La decisiva intervención del Tala también se da justo cuando la opinión pública lo pone como el principal candidato para ser el titular con México en el Mundial 2026. Tras la lesión de Luis Malagón, e incluso antes de ello, el portero rojiblanco parecía sacar ventaja y ahora esta virtud en los penales puede despejar cualquier tipo de dudas en la cabeza de Javier Aguirre de cara al debut ante Sudáfrica de próximo 11 de junio.