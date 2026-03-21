Raúl “Tala” Rangel se convirtió en el héroe del Club Deportivo Guadalajara frente a Rayados de Monterrey, luego de detener un penal clave a Uros Durdevic en el último minuto del segundo tiempi, evitando el empate y asegurando el décimo triunfo en el Torneo Clausura 2026.

No obstante, antes del momento decisivo, el portero de la Selección Mexicana intercambió palabras con Gabriel Milito, en una charla cargada de intensidadm así que el argentino explicó en rueda de prensa que su intención fue transmitirle seguridad y confianza para encarar la pena máxima.

“”Tala” defiende un arco muy grande, el de Chivas. También defiende un arco muy grande como el de México. En el momento que más lo necesitábamos para conseguir un triunfo que, lo merecíamos, pero como este es futbol, a veces la justicia no cuenta, él debía aparecer. Simplemente fue darle la confianza para que vaya decidido y con toda la fe del mundo que iba a atajar el penal y a darnos el triunfo”, mencionó.

“Él estaba convencido porque me lo dijo y eso, para un equipo tan importante como nosotros, es fundamental tener un arquero que, como en el caso de hoy, salve el partido y los tres puntos. Hubiese sido muy doloroso haber terminado el partido 3-3 cuando ya lo teníamos completamente dominado, pero el futbol no deja de sorprenderte y es muy dinámico y hay que jugar hasta el final”, agregó.

Sin embargo, Gabriel Milito confesó que el resultado se machó debido a que permitieron que “La Pandilla” se acercara en el marcador, con tantos de Uros Durdevicy Ricardo Chávez cuando lo estaban ganando 0-3.

“Fueron 85 minutos muy buenos. El equipo jugó un partido muy bien. Se termina opacando semejante actuación con el final porque del 85 al 95, con esta situación de los goles recibidos, con un penal en contra, creo que nos deja una gran enseñanza de cara al futuro, de que los partidos empiezan y terminan cuando el árbitro pita”, finalizó.

¿En qué lugar se ubica Chivas tras vencer a Monterrey?

Cabe mencionar que el Club Deportivo Guadalajara se mantiene en la primera posición de la tabla general del Torneo Clausura 2026 con 30 unidades, con un balande de 10 triunfos y solo dos descalabros.