Armando “Hormiga” González estuvo cerca de sufrir una lesión de consideración durante el partido entre Rayados de Monterrey y el Club Deportivo Guadalajara, debido a una dura entrada de Carlos Salcedo.

Cuando el partido en el Gigante de Acero entraba en sus últimos minutos del primer tiempo, una jugada dividida encendió la polémica. El atacante de nuestras Chivas se elevó en busca del balón, pero en el salto se cruzó con el “Titán”, quien terminó impactándolo con un codazo.

El jugador de 22 años quedó tendido sobre el césped tras el impacto, lo que obligó a la rápida intervención del cuerpo médico del Rebaño Sagrado para atenderlo de inmediato.

No obstante, afortunadamente Armado “Hormiga” González siguió en el campo, disputando 69 minutos del compromiso, donde fue el encargado de abrir el marcador y con ello llegar a 10 goles en el Torneo Clausura 2026.

¿En qué lugar se ubica Chivas en el Torneo Clausura 2026?

Tras la victoria frente a Rayados de Monterrey, dentro de la Jornada 12 del Torneo Clausura 2026, el Club Deportivo Guadalajara se ubica en la primera posición de la tabla general con 30 unidades, con un balance de 10 triunfos y dos descalabros.