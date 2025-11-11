Desde la lesión de Diego Campillo, se dio a conocer que la directiva del Club Deportivo Guadalajara, encabezada por Amaury Vergara y Javier Mier, presidente y director deportivo, respectivamente, tiene como prioridad en el próximo mercado fichar a un central.

Por ello, en los últimos días han sonado varios nombres de defensores mexicanos, entre ellos el de Carlos Salcedo, quien apenas viene saliendo de una dura lesión, pero poco a poco ha ido recuperando su nivel con su nuevo equipo: Rayados de Monterrey.

Sin embargo, en medio de la preparación de nuestras Chivas para enfrentar a Cruz Azul en los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025, el periodista, Alex Ramírez, desmintió categóricamente esta información durante un en vivo en su cuenta de X.

“No va a venir a Chivas, no sé de dónde salió”, respondió ante la pregunta de un aficionado del Rebaño Sagrado sobre si era cierto el rumor de que la dirigencia “Rojiblanca” estaba interesada en el “Titán” ante la baja de Diego Campillo.

¿Cuál es el valor de Carlos Salcedo en Rayados de Monterrey?

Si bien, no es del interés del Club Deportivo Guadalajara, el valor de Carlos Salcedo ha bajado considerablemente, situación que lo hace accesible para cualquier escuadra de la Liga MX. Según el sitio especializado Transfermarkt, está tasado actualmente en 1.2 millones de euros, es decir, poco más de 25 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, así que más o menos esto podría pedir Rayados de Monterrey por sus servicios.