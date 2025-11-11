El tiempo sigue transcurriendo y no existe rivalidad más importante en la Liga MX que la que protagonizan Chivas y América, por lo que las aficiones de cada institución desean que al otro le vaya mal; sin embargo, en esta ocasión surgió una opinión atípica por parte del máximo goleador en la historia de las Águilas, Luis Roberto Alves.

En el programa de TV Azteca, los Protagonistas, Zague sorprendió a todos al decir que en la única serie en la que no está convencido de que el club que está mejor posicionado en la tabla de posiciones logre acceder con facilidad a Semifinales es en el que protagonizarán el Guadalajara y Cruz Azul, ya que destacó el gran cierre de torneo de los tapatíos.

“Que los 4 de arriba van a pasar a Semifinales. ¿Tienen alguna duda?”, preguntó Luis García, en donde Luis Roberto Alves interrumpió asegurando que vislumbra que el Guadalajara podría darle la sorpresa a La Máquina.

“Yo tengo dudas. Del Guadalajara, el envión anímico. Yo sí”, explicó la leyenda azulcrema en el programa Los Protagonistas, ocasionando las críticas del ‘Doctor’, que ironizó sobre si este Rebaño era el Campeonísimo, en clara señal de incredulidad.

¿Cuándo se jugarían los partidos de Cuartos de Final entre Chivas y Cruz Azul?

Es necesario que concluyan los duelos de Play-In para que sean oficiales los horarios de los Cuartos de Final; sin embargo, se estima que el duelo de Ida se dispute en la cancha del Estadio Akron el miércoles 26 de noviembre, para que el duelo de Vuelta se dispute en la cancha del Estadio Olímpico Universitario el sábado 29 de noviembre, recordando que los celestes suelen jugar de local los sábados.