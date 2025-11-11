El Apertura 2025 está por llegar a su final, por lo que el futuro de varios futbolistas comienza a definirse en estas semanas, por lo que dentro de Chivas habría varios elementos que se presupuesta que podrían abandonar el redil al término del semestre; sin embargo, algunos podrían ganarse más tiempo como rojiblancos.

El Guadalajara se ha convertido en el mejor equipo de la Liga MX y los números así lo confirman, ya que nadie tuvo un mejor cierre de fase regular que los de la Perla de Occidente, por lo que el rendimiento de todos los futbolistas está en el radar de la directiva.

Es por eso que el comunicador Alejandro Ramírez reveló que hay elementos que ya estarían planificando su salida del chiverío, pero ese panorama podría cambiar si el club logra ser campeón en este Apertura 2025, en donde los beneficiados podrían ser Alan Pulido, Cade Cowell y Luis Olivas.

“En el caso de Cade Cowell, analizan él y su representante algunas propuestas para que una vez que estén seguros de a dónde ir, que es en la MLS, tratar de que le llegue a Guadalajara la propuesta formal. Hasta el momento hay tres equipos.

“Luis Olivas, es otro de los jugadores que también hay un equipo, hasta el momento, interesado en sus servicios (…) Otro que trabaja en su futuro venidero es Alan Pulido. El jugador no está contento en este momento y también analiza qué viene para ellos.

“Todo esto que platico, pudiera modificarse si Chivas es campeón. Porque en la Liguilla muchas cosas que pueden pasar, y aquel que quizás ya está con un pie fuera, de pronto hace algo sensacional en la Liguilla y salvó”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo se jugarían los partidos de Cuartos de Final entre Chivas y Cruz Azul?

Es necesario que concluyan los duelos de Play-In para que sean oficiales los horarios de los Cuartos de Final; sin embargo, se estima que el duelo de Ida se dispute en la cancha del Estadio Akron el miércoles 26 de noviembre, para que el duelo de Vuelta se dispute en la cancha del Estadio Olímpico Universitario el sábado 29 de noviembre, recordando que los celestes suelen jugar de local los sábados.