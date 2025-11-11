Uno de los jugadores que se perfila para salir de Chivas tras el Apertura 2025 es Cade Cowell, quien pasó de ser opción para Gabriel Milito a cepillado. En medio del comienzo de la Liguilla, dan a conocer que el estadounidense ya negocia con tres equipos, sino que además su futuro está en la MLS.

No hay dudas de que Gabriel Milito encontró un once titular ideal para ir en busca de victorias ante rivales de peso. América y Rayados de Monterrey sufrieron el nivel del Rebaño Sagrado, mientras que Toluca y Cruz Azul pudieron imponer su juego.

En medio del comienzo de la Liguilla la directiva comienza a delinear la plantilla que tendrán para el Clausura 2025. Uno de los futbolistas que tendría los días contados es Cade Cowell, quien pasó de ser opción para el entrenador argentino cepillado.

Cade Cowell saldría de Chivas. (Foto: IMAGO7)

En medio de este contexto, Alex Ramírez dio a conocer que el futbolista y sabe dónde se encuentra su futuro club. “En el caso de Cade Cowell analizan algunas propuestas para que una vez seguro de a donde ir, que es en la MLS, tratar de que le llegue al Guadalajara la propuesta formal. Hasta el momento hay tres equipos”, reveló el periodista en su canal de YouTube sin precisar los nombres de los clubes.

Alan Pulido está molesto en Chivas

En el mismo informe Alex Ramírez dio a conocer que Alan Pulido está molesto porque no está viendo acción. Es por este motivo que el agente del delantero del Rebaño Sagrado ya le está buscando acomodo en otro club.