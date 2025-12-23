El Apertura 2025 dejó varias sensaciones positivas en Chivas, comenzando por el proyecto deportivo que Gabriel Milito logró plasmar desde las primeras jornadas del torneo. La idea de juego, la competitividad y los resultados caminaron de la mano, pero además hubo futbolistas que elevaron notablemente su nivel dentro del campo. Entre todos ellos, Armando González terminó por convertirse en una de las grandes revelaciones del campeonato.

Armando González será la figura a seguir.

La Hormiga, en su primer torneo como delantero titular del Guadalajara, no solo respondió a la confianza, sino que se consagró Campeón de Goleo con 12 anotaciones. A lo largo del certamen tuvo actuaciones determinantes en partidos de alto impacto, como el Clásico Nacional ante América, el duelo contra Atlas y el cierre frente a Monterrey en la última Jornada. Rendimientos que hoy lo colocan en lo más alto y que ya le valieron un reconocimiento de peso.

Este martes, el Otaku del Gol fue anunciado oficialmente por la Liga MX como el mejor jugador del Apertura 2025, un nombramiento más que merecido. No solo por sus 12 goles, sino por la variedad de recursos que mostró para definir: con ambas piernas, de cabeza y en jugadas a balón parado. Además, varias de sus anotaciones marcaron la diferencia entre empatar o ganar, siendo clave directa en los puntos que Chivas logró sumar a lo largo del torneo.

Ahora, el siguiente paso será ver si este reconocimiento también se traduce en continuidad dentro de la Selección Mexicana. Todo apunta a que en los primeros compromisos de 2026 Armando González será considerado por Javier Aguirre, quien llamará únicamente a futbolistas de la Liga MX. Esto le abriría la puerta a sumar minutos, consolidarse y mantener vivo el sueño de subirse al Mundial en el último tramo del proceso.

Armando González podría encontrar un gran socio en Brian Gutiérrez

De cara al Clausura 2026, Armando González parte con una ventaja adicional: su creciente peso dentro del vestidor y la llegada de Brian Gutiérrez, un futbolista que ha dejado claro que busca constantemente poner balones de calidad a los delanteros. Si esa sociedad logra consolidarse, Chivas podría encontrar una dupla capaz de traducirse en goles, puntos y partidos ganados para el Rebaño Sagrado.