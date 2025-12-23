Chivas está por cerrar la primera fase de su pretemporada rumbo al Clausura 2026, la cual consistió en una semana intensa de preparación física en Barra de Navidad. En estos trabajos participaron varios canteranos que Gabriel Milito observa con muy buenos ojos y que, todo indica, tendrán continuidad con el Primer Equipo. Como marca la tradición, a los nuevos integrantes les tocó la clásica novatada, y Armando González fue el encargado de cobrar su particular venganza.

La propia cuenta oficial de Chivas compartió imágenes del momento, en las que se puede ver a la Hormiga rapando a los nuevos jugadores del Primer Equipo, una costumbre habitual en el fútbol profesional. El detalle que no pasó desapercibido fue que el Club también recordó cuando el propio González vivió esa experiencia, acompañando las fotos con el mensaje: “el karma viene y se va”, lo que generó risas y comentarios entre la afición rojiblanca.

Más allá del ambiente relajado, las imágenes también dejaron pistas importantes sobre los jóvenes que podrían quedarse en Primera División. Uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Francisco Méndez, defensor que ha brillado con el Tapatío y que aparece en la foto compartida por el Club. Su presencia refuerza la idea de que podría convertirse en el Plan B de Gabriel Milito en caso de que las negociaciones por Víctor Guzmán o Eduardo Águila no lleguen a buen puerto, mismas que de momento siguen estancadas.

Chivas dejará Barra de Navidad y empezará a preparar el partido contra Irapuato

Este martes marcará el último día de trabajos de Chivas en Barra de Navidad, antes de que el plantel tenga algunos días libres para pasar Nochebuena y Navidad con sus familias. Posteriormente, el equipo retomará los entrenamientos de cara al partido amistoso ante el Irapuato, programado para este domingo 28 de diciembre, un encuentro que prácticamente tiene asegurado el lleno gracias a la enorme respuesta de la afición fresera.