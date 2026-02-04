Chivas visita este viernes al Mazatlán en un partido que, en el papel, luce muy favorable para el Guadalajara. La realidad de ambos equipos no podría ser más distinta: mientras el Rebaño Sagrado ha ganado sus cuatro partidos del Clausura 2026, los Cañoneros han perdido todos los que han disputado, siendo el único club que aún no suma ni un solo punto.

Aun así, en Chivas no quieren caer en excesos de confianza y mantienen el discurso de ir partido a partido. Sin embargo, hay un factor externo que siempre puede influir en el desarrollo del encuentro: el arbitraje. En este caso, el duelo estará a cargo de Vicente Jassiel Reynoso, un silbante que ya estuvo envuelto en polémica en lo que va del torneo.

Victor Jassiel ha dirigido dos partidos este torneo.

Reynoso fue el árbitro central del América vs Atlético San Luis de la Jornada 2, partido en el que expulsó a un jugador de las Águilas sin consultar al VAR. Días después, la Comisión Disciplinaria determinó que la expulsión fue incorrecta y decidió suspenderlo durante la Jornada 3, regresando a la actividad en la Fecha 4 en el duelo entre Pumas y Santos.

Más allá de ese episodio, Vicente Jassiel Reynoso tiene una carrera corta pero sólida en Primera División. Con cerca de 20 partidos dirigidos en el máximo circuito, incluso ya cuenta con experiencia en Liguilla, pues fue el encargado de impartir justicia en el Xolos vs Tigres de los Cuartos de Final del Apertura 2025, encuentro en el que no se presentó ninguna polémica relevante.

Vicente Jassiel Reynoso es un árbitro que suele sacar tarjetas y Chivas debe tener cuidado

Eso sí, Reynoso se caracteriza por ser un árbitro estricto en el uso de las tarjetas. Promedia más de cuatro amonestaciones por partido, incluyendo rojas, por lo que los jugadores de Chivas deberán ser cuidadosos para no acumular tarjetas innecesarias y evitar suspensiones al llegar al límite de amonestaciones en una etapa clave del torneo.