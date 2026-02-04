Chivas se ha convertido en un equipo sumamente competitivo, tanto en lo colectivo como en lo individual. El alto nivel general del plantel ha elevado la exigencia interna, provocando que la pelea por un lugar en el once inicial sea cada vez más intensa y obligando a Gabriel Milito a tomar decisiones fuertes partido a partido.

El mejor ejemplo de esta competencia interna es Daniel Aguirre, quien se adueñó de la titularidad en la defensa central tras la fractura en el pie de Diego Campillo hacia el final de la fase regular del Apertura 2025. Con Campillo ya recuperado, todo apuntaba a que Aguirre volvería a la banca, pero el defensor rojiblanco se negó a ceder su lugar y lo demostró con actuaciones contundentes.

Gabriel Milito llenó de elogios a Daniel Aguirre.

Sabiendo que Campillo recibiría el alta médica alrededor de la Jornada 3 o 4, Daniel Aguirre decidió no guardarse nada desde el inicio del Clausura 2026. Anotó gol en la Jornada 1 ante Pachuca, fue clave para mantener el cero contra Juárez en la Jornada 2 y en la Jornada 3 se lució con una asistencia decisiva en el triunfo frente a Querétaro.

A estas actuaciones se sumó otro gol ante Atlético San Luis en la Jornada 4, rendimiento que ha provocado que Diego Campillo, ya disponible, haya ingresado únicamente de cambio. Si bien esto puede ser positivo para que recupere ritmo competitivo, la realidad es que la pelea por ese puesto se ha vuelto feroz y hoy no hay un titular indiscutible por jerarquía, sino por rendimiento.

Daniel Aguirre muy probablemente volverá a ser titular contra Mazatlán

Gabriel Milito ha dejado un mensaje muy claro en las primeras cuatro jornadas del Clausura 2026: confía plenamente en una alineación base. Ha repetido el mismo once titular en los cuatro partidos, sin importar dobles jornadas o actividad con Selección, fiel al viejo mantra futbolero de que “alineación que gana, repite”. Por ello, todo indica que Daniel Aguirre volverá a aparecer como titular en la visita ante Mazatlán.