Daniel Aguirre es uno de los futbolistas de moda en Chivas debido al gran nivel que está presumiendo desde la llegada de Gabriel Milito al banquillo rojiblanco, en donde poco a poco se está afianzando como un titular inamovible en el once estelar del Rebaño.

Pese a tener un comienzo complicado en el Guadalajara debido a una cirugía y a la falta de confianza de los entrenadores, el mexico-estadounidense contó un poco sobre sus comienzos en el futbol y la ilusión que le causó el estar en el radar del chiverío.

En entrevista con TV Azteca, Daniel Aguirre, contó el origen de la fotografía de cuando era niño, en donde explicó a que el equipo en el que inició su andar en el balompié jugaba con la playera del Rebaño Sagrado.

“Cuando empecé a jugar futbol, empecé en un equipo que se llamaba Chivitos, entonces, desde ahí el uniforme era de Chivas y de niño miraba la Liga mexicana (…) En mi familia hay de todo. Tíos que le van a Cruz Azul, le van al América, a Pumas, hay de todo.

“Cuando me di cuenta que Guadalajara era opción, me puse muy feliz. Era una oportunidad muy grande para mi, y fue una decisión que no era fácil, pero se dio y muy contento de estar aquí“, explicó el zaguero en palabras dicho medio.

Polémica razón de su llegada a Chivas

Pese a que no se ha declarado abiertamente, una versión que cobró fuerza entre los reporteros que cubren la fuente del Guadalajara es que la llegada de Daniel Aguirre como refuerzo se debió exclusivamente a una recomendación directa de Chicharito Hernández, por lo que por el bajo costo de su fichaje, la directiva rojiblanca habría accedido a contratarlo.