Este martes por medio de un comunicado compartido en redes sociales, Grupo Ollamani, subsidiaria de Grupo Televisa y dueña del Club América, anunció la venta del 49 por ciento del equipo, así como del Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) y sus terrenos de alrededor al fondo de inversión estadounidense: General Atlantic.

“La alianza se estructurará a través de una entidad de nueva creación que será propietaria del Club América, el principal equipo de futbol de México, del Estadio Banorte y los terrenos adyacentes al estadio, con el objetivo de acelerar la siguiente etapa de crecimiento e innovación del grupo”, explicó Grupo Ollamani.

“Ollamani tiene la intención de utilizar los recursos recibidos en relación con la transacción para distribuir valor a sus accionistas, de conformidad con la legislación aplicable y las aprobaciones corporativas requeridas”.

Comunicado del Club América.

¿Emilio Azcárraga seguirá siendo el dueño del América?

Grupo Ollamani conservará el 51 por ciento de la sociedad, así que Emilio Azcárraga se mantendrá como presidente ejecutivo del Consejo de Administración y máximo mandamás del rival del Club Deportivo Guadalajara.

Cabe mencionar que el valor de la empresa, el cual incluye el equipo, estadio y predio, fue tasado en 490 millones de dólares, de modo que la inversión de General Atlantic se estima en poco más de 240 millones.

De acuerdo con información de ESPN, General Atlantic, quien tiene sede en Nueva York, ha invertido más de 3 mil millones de dólares en 14 empresas de nuestro país desde que abrió sus oficinas en México en el 2015.