El mercado de fichajes en el futbol mexicano se sigue moviendo rumbo al Torneo Clausura 2026, donde el Club Deportivo Guadalajara y los otra 16 equipos buscarán quitarle la corona a los Diablos Rojos del Toluca.

No obstante, el conjunto “Escarlata” no se las dejará fácil, pues también se ha puesto las pilas en el mercado de pases debido a que está cerca de hacerse de los servicios de un futbolista que no encajó en el proyecto de Chivas.

De acuerdo con información de César Luis Merlo, la escuadra mexiquense está a nada de fichar aSebastián Córdova como agente libre luego de que Tigres determinara no renovar su contrato ya que no entró en planes de Guido Pizarro.

Según la fuente antes mencionada, el mediocampista mexicano tiene pláticas avanzadas con la dirigencia de los Diablos Rojos del Toluca y en los próximos días podría firmar con ellos de cara al Torneo Clausura 2026.

Sebastián Córdova está cerca de fichar con Toluca.

Cabe mencionar que el equipo de Antonio Mohamed busca mantener su hegemonía en el balompié ateca y considera a Sebastián Córdova con un elemento clave para fortalecer su ofensiva gracias a su capacidad para generar jugadas.

¿Por qué Chivas rechazó a Sebastián Córdova?

De acuerdo con información de José María Garrido, fue Gabriel Milito quien rechazó a Sebastián Córdova luego de que su representante lo ofreciera a Chivas, pues el argentino prefiiró a Brian Gutiérrez.

“Ahora que se abrió la ventana buscar un fichaje en esa posición de un mediocentro, un volante de llegada, con pisada por carriles centrales, de preferencia con perfil izquierdo entraba Sebastián Córdova perfectamente en el perfil de este jugador. Tengo entendido que Gabi Milito les dijo: ‘No, ahorita no’. Cuando se pudo el técnico dijo ‘ahora no lo necesitamos’”, mencionó en Futbol con Cerebro.

“Ahora que Chivas pudiera voltear a este jugador le dijeron gracias. Mejor la apuesta de Chivas por un tipo como Brian Gutiérrez“, finalizó.