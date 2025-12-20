Uriel Antuna y Sebastián Córdova estuvieron muy cerca de protagonizar un intercambio de alto impacto entre Chivas y América. El acuerdo contemplaba la llegada de Antuna a Coapa y el arribo de Córdova a Guadalajara, una operación que avanzó en los despachos pero que terminó frenándose por el rechazo de las aficiones y el costo político que implicaba un movimiento directo entre los dos clubes más populares del país.

Desde lo deportivo, el trueque tenía sustento. Chivas buscaba talento y gol desde segunda línea, mientras que América pretendía desborde y profundidad por banda. Sin embargo, ambos futbolistas estaban identificados con sus respectivos escudos, lo que convirtió la operación en un tema sensible que ninguna de las directivas quiso sostener cuando el acuerdo se hizo público.

Del intercambio fallido a ser descartes de Tigres

El tiempo reubicó a los dos jugadores. Hoy, Antuna y Córdova no entran en los planes de Tigres UANL, donde perdieron protagonismo y quedaron relegados en la rotación de Guido Pizarro. Con el Clausura 2026 en el horizonte, sus salidas del club regiomontano parecen definidas: Córdova acaba contrato y el Brujo será puesto como transferible.

Uriel Antuna y Sebastián Córdova coincidieron en la Selección Mexicana antes de compartir plantilla en Tigres UANL, donde ya no entran en planes (Imago7)

Pumas, un destino posible

Ante ese escenario, Pumas UNAM surge como una alternativa concreta para ambos. El conjunto universitario busca experiencia en Liga MX y ve en Antuna y Córdova opciones de mercado, especialmente si las condiciones salariales se ajustan a su realidad. Los dos jugadores son del gusto de Efraín Juárez, estratega del cuadro universitario.

Así, dos futbolistas que alguna vez estuvieron a punto de cruzar el Clásico Nacional podrían coincidir ahora lejos de Chivas y América, en un contexto muy distinto al de aquel trueque que nunca se concretó.