Previo a los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 se dio a conocer que el León tiene en la mira a un jugador que en su momento el Club Deportivo Guadalajara desembolsó 10 millones de dólares, es decir, poco más de 180 millones de pesos mexicanos.

Se trata nada más y nada menos que de Uriel Antuna, extremo derecho que milita en Tigres, pero que al parecer no entra en planes de Guido Pizarro para el Torneo Clausura 2026 debido a su bajo rendimiento futbolístico.

El periodista, Paco Montes, fue quien reveló esta información, y si bien “La Fiera” también tenía en la mira a Sebastián Córdova, se habría decantado por el “Brujo” Antuna, así que finalizando la presente campaña de la Liga MX se podría cerrar la negociación.

Según la fuente antes mencionada, los “Esmeraldas” todavía no han hecho una oferta formal, pero el interés por Uriel Antuna sí es real, así que hay que esperar que Tigres termine su participación en la Liguilla del Torneo Apertura 2025.

Uriel Antuna podría reforzar al León.

¿Cuál es el actual valor de Uriel Antuna?

Debido a su bajo rendimiento futbolístico, el valor del “Brujo” Antuna ha bajado considerablemente. De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, está tasado en 3 millones de euros, equivalente a poco más de 63 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, de manera que esto pudiera pagar el León por sus servicios, lo que sería una ganga si lo comparamos con lo que desembolsó Chivas cuando Ricardo Peláez era el director deportivo.