La próxima semana arrancan los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 y uno de las series que promete es la de Cruz Azul ante el Club Deportivo Guadalajara, los cules buscarán el pase a las Semifinales.

Por consecuencia, en Chivas han comenzado a calentar este enfrentamiento, pues por medio de redes sociales enviaron un mensaje al conjunto de La Máquina recordando la serie que ganaron en el Torneo Apertura 2006.

En dicha publicación aparece el histórico exfutbolista del Rebaño Sagrado: Adolfo “Bofo” Bautista, quien fue uno de los protagonistas de esa serie celebrada en la cancha del Estadio Jalisco: “Unas del recuerdo: Apertura 2006, Chivas vs Cruz Azul”.

Chivas calentó la serie ante Cruz Azul.

¿Cómo quedó aquella serie entre Chivas y Cruz Azul?

Aquella vez el Club Deportivo Guadalajara clasificó a la Liguilla como uno de los últimos invitados, llegando a la serie como víctima. El cotejo de Ida llevado a cabo en el Estadio Jalisco estuvo trabado, con pocas oportunidades para ambas escuadras.

Sin embargo, la historia cambió en el Estadio Azul. Si bien Cruz Azul buscó aprovechar su localía, Chivas mostró mucha agresividad y logró ponerse al frente en el marcador para después manejar los tiempos. Los pupilos en ese entonces por José Manuel “Chepo” de la Torre salieron con los brazos en alto con un marcador davorable y comenzar su andar al título conseguido ante los Diablos Rojos del Toluca.