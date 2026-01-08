Chivas está listo para debutar en el Clausura 2026 cuando reciba al Pachuca en la Jornada 1 en el Estadio Akron, en un partido que ha generado gran expectativa entre la afición rojiblanca. Tras una pretemporada en la que el equipo mostró buen nivel con goleadas ante Irapuato y Leones Negros, los seguidores del Rebaño ya quieren ver a su equipo en acción en un compromiso oficial.

Sin embargo, la previa del encuentro también ha generado preocupación entre la afición, ya que se confirmó la designación arbitral para el debut. La Liga MX anunció que Marco Antonio Ortiz, mejor conocido como el Gato, será el árbitro central del partido entre Guadalajara y Tuzos, una decisión que no pasó desapercibida para los seguidores del Rebaño Sagrado.

El Gato Ortiz es considerado uno de los silbantes más polémicos del futbol mexicano, constantemente señalado por supuestos favoritismos, especialmente hacia el América, máximo rival de Chivas. Aunque varias de sus decisiones controvertidas han sido respaldadas por analistas arbitrales, lo cierto es que es un árbitro que suele generar debate cada vez que dirige un partido de alta exposición.

En este encuentro, Ortiz estará acompañado por Christian Kiabek Espinosa Zavala y Michel Alejandro Morales Morales como asistentes, mientras que Martín Molina Astorga fungirá como cuarto árbitro. En el VAR estará Francia María González Martínez, con Michel Caballero Galicia como AVAR, completando así la designación arbitral para el debut rojiblanco.

La afición reprueba la elección de Marco Antonio Ortiz para el partido, especialmente por la VAR

Como era de esperarse, las redes sociales ya reflejan la inquietud de un amplio sector de la afición, no solo por la elección del Gato Ortiz como central, sino también por el historial polémico del trabajo en conjunto con Francia González en el VAR. Por ahora, solo queda esperar que el encuentro se desarrolle con normalidad y que el futbol sea el verdadero protagonista, evitando que el arbitraje marque el rumbo del partido.