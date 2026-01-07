A días de iniciar el Torneo Clausura 2026, la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer las designaciones para los partidos de la Fecha 1, entre ellos el del Club Deportivo Guadalajara ante los Tuzos del Pachuca.

Se informó que Marco Antonio Ortiz será el árbitro central del encuentro a disputarse en la cancha del Estadio Akron, lo que es una mala noticia, pues el “Gato” ha estado involucrado en varias polémicas.

De hecho, se rumora que es aficionado del América por sus constantes ayudas a dicho equipo, sobre todo durante el 2025, donde el conjunto de las Águilas fue el más beneficiado gracias a sus malas decisiones.

Cabe mencionar que Marco Antonio Ortiz estará acompañado por Christian Espinosa, Alejandro Morales, como asistente uno y dos, mientras que Martín Molia será el cuarto oficial. Francia González y Michel Caballero fungirán como VAR y AVAR, respectivamente.

¿Cuándo es el partido entre Chivas y Pachuca?

El partido de Chivas ante los Tuzos del Pachuca será este sábado 10 de enero en la cancha del Estadio Akron, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México y será transmitido por Amazon Prime.

En esta campaña el Club Deportivo Guadalajara buscará superar lo hecho del semestre pasado, donde el equipo de Gabriel Milito llegó hasta los Cuartos de Final desplegando el mejor futbol de todos los que entraron a la Liguilla.