Chivas está a solo unos días de debutar en el Clausura 2026 enfrentando al Pachuca en el Estadio Akron, en un duelo en el que el equipo de Gabriel Milito buscará arrancar el torneo con el pie derecho y dejar claro ante su afición que está para competir por el título. Sin embargo, no todas son buenas noticias, ya que el cuerpo médico ha confirmado que un jugador importante está totalmente descartado para el compromiso del sábado.

Se trata de Gilberto Sepúlveda, quien resultó lesionado en el último partido amistoso de pretemporada disputado el pasado domingo en el Estadio Jalisco. El defensor comenzó el encuentro como titular y capitán en el duelo por el tercer lugar de la Copa Pacífico Centenario ante Leones Negros, pero tuvo que abandonar el terreno de juego apenas en los primeros minutos debido a las molestias físicas.

Gilberto Sepúlveda salió lesionado en el partido ante Leones Negros

La situación encendió de inmediato las alarmas en el plantel rojiblanco, ya que las lesiones en la zona defensiva fueron un serio problema durante el torneo anterior, siendo especialmente recordada la de Diego Campillo, quien sufrió una fractura que lo mantendrá como baja al menos hasta finales de este mes. Con el Clausura 2026 tan cerca, se llegó a temer un escenario de mayor gravedad que incluso pudiera dejar fuera al Tiba varias jornadas.

No obstante, durante los entrenamientos realizados en Verde Valle, el cuerpo médico sometió a Sepúlveda a diversos estudios para determinar con precisión el daño sufrido. Los resultados fueron claros: presenta un esguince de tobillo, por lo que deberá seguir un proceso de rehabilitación específica, quedando totalmente descartado para el debut del Rebaño Sagrado.

El encargado de cubrir la baja de Gilberto Sepúlveda podría ser Ángel Chávez

En el momento de la lesión de Sepúlveda, el encargado de ingresar fue el juvenil Ángel Chávez, refuerzo invernal que llegó para fortalecer principalmente al Tapatío. Debido a la baja del Tiba, no será incluido en la convocatoria ante Pachuca, por lo que Gabriel Milito podría considerar al propio Chávez entre los elegibles para el duelo de este sábado en la cancha del Estadio Akron.