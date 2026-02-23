El Guadalajara cayó este sábado en su visita al Estadio Cuauhtémoc, donde se enfrentó al Cruz Azul y compitió de buena manera pese a perder por 2-1. Más allá del resultado, hubo una buena noticia para la afición rojiblanca y tuvo que ver con el destacado ingreso que tuvo Hugo Camberos en la segunda mitad del encuentro, donde fue de lo más peligroso del ataque rojiblanco.

Con el marcador en desventaja, Gabriel Milito decidió mover rápido la banca y apostó por el juvenil de 19 años, quien no ha tenido muchas oportunidades en este ciclo pese a que es uno de los talentos generacionales más importantes de México. Camberos ingresó junto a Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez, y se ubicó como carrilero por izquierda, aunque con mayor vocación ofensiva que Bryan González.

Lo cierto es que las modificaciones surtieron efecto y el Rebaño acorraló a Cruz Azul durante toda la segunda mitad, con Camberos siendo fundamental para ello. El canterano rojiblanco recibía pegado a la raya y se iba cerrando en conducción hasta buscar línea de fondo o bien recortar hacia dentro. Así generó al menos tres ocasiones claras de gol.

En uno de esos primeros intentos, Camberos picó al espacio para recibir un pase en profundidad de Roberto Alvarado, aunque su remate fue bien bloqueado por Willer Ditta; más tarde, la joya rojiblanca hizo temblar el travesaño con un potente remate desde media distancia que por poco termina en el gol del empate; y sobre el final, tuvo una nueva ocasión en la que no resolvió bien y remató alto.

Camberos se ganó elogios por su ingreso ante Cruz Azul

De esta manera, Hugo Camberos aprovechó los minutos ante la Máquina Cementera y demostró que puede ser un recurso diferencial en determinados momentos. La afición y varios comunicadores coincidieron en que su talento está a la vista y sólo le hacen falta más minutos de juego para poder consolidarse dentro del primer equipo del Guadalajara.