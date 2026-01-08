El Mundial de 2026 está cada vez más cerca y, aunque hay algunos jugadores de Chivas que parecen tener su lugar prácticamente asegurado, como es el caso de Raúl Rangel, existen otros que buscarán subirse al barco en el último momento gracias a su rendimiento en los próximos meses. Uno de ellos es Armando González, quien vivirá un semestre clave que podría significar un salto enorme en su carrera profesional.

Ante la lesión de Santiago Giménez, la Hormiga se ha colocado como uno de los candidatos a pelear por un lugar en la delantera mundialista, compitiendo directamente con nombres como Raúl Jiménez y Germán Berterame. En ese contexto, el propio delantero rojiblanco ha reconocido la jerarquía y experiencia de sus compañeros, pero si algo dejó claro el torneo pasado es su capacidad para aprender de los más experimentados y buscar superarse constantemente.

Justamente en esa línea, Raúl Jiménez envió recientemente un mensaje a sus compañeros de la Selección Mexicana, señalando que su intención es asumir un rol de liderazgo y ayudar a que cada futbolista saque su mejor versión. Aunque el mensaje fue dirigido a todo el grupo, es inevitable pensar que Armando González podría ser uno de los más beneficiados, tanto por el liderazgo del delantero del Fulham como por todo lo que puede aprender a su lado dentro del terreno de juego.

“En la Selección siempre voy intentar ser ese jugador a seguir, un líder, que tanto dentro como fuera del campo quiere dar lo mejor de sí mismo en pro del equipo y ayudar a los compañeros a que también saquen su mejor versión“, declaró Jiménez para TNT Sports.

La carrera de Raúl Jiménez es una de las más destacadas en la historia reciente del futbol mexicano, con varios años como titular en la Premier League defendiendo los colores del Wolverhampton y ahora del Fulham. Esa trayectoria solo se vio interrumpida por la grave fractura de cráneo que sufrió en 2020, por lo que la Hormiga podría absorber muchísimo de su experiencia, tanto en lo mental como en aspectos técnicos y definición frente al arco.

Raúl Jiménez y Armando González podrían funcionar muy bien juntos en la delantera

De hecho, una de las mejores formas en las que Javier Aguirre podría potenciar a Armando González sería alineándolo junto a Raúl Jiménez. El atacante del Fulham es un delantero que no solo piensa en anotar, sino que genera espacios, arrastra marcas y tiene capacidad para asistir, justo lo que podría beneficiar a un ‘9’ más fijo en el área como la Hormiga. Por ahora, habrá que esperar si el estratega decide probar esta dupla y observar cómo responden ambos a ese estilo de juego.