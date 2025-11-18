La espera por fin terminó y Armando González ha cumplido un nuevo sueño en su aún joven carrera como futbolista profesional, ya que logró debutar con la Selección Mexicana durante el amistoso contra Paraguay.

Después de que la Hormiga sellara un importante semestre en el Apertura 2025 en donde se consagró como campeón de goleo, el delantero de las Chivas se ganó a pulso su llamado al Tricolor, en donde el entrenador Javier Aguirre decidió darle su primera oportunidad con el combinado nacional.

El Vasco habría tomado la decisión de guardar al juvenil goleador del Guadalajara en el duelo del fin de semana contra Uruguay, el timonel le dio el voto de confianza contra los guaraníes, ingresando al minuto 66 en lugar de Gil Mora.

Un factor que le complicó su debut a Armando González fue que debido al resultado adverso, el Vasco Aguirre decidió jugar con dos delanteros, en donde fue amontonando más jugadores al ataque, lo que dificultó competir frente a los poderosos defensores sudamericanos.

¿Con quiénes competirá la Hormiga por un lugar en el Mundial?

El camino para colarse en la lista final de Javier Aguirre no será nada sencillo para Armando González, ya que se peleará su lugar con otros delanteros importantes como Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Germán Berterame y Ángel Sepúlveda.