Mientras el Cuerpo Técnico de Chivas mantiene el enfoque total en la Liguilla y en los Cuartos de Final frente a Cruz Azul, la directiva ya trabaja en la planeación del Clausura 2026. Esto incluye salidas, posibles bajas y, especialmente, los tres refuerzos que habría solicitado Gabriel Milito para fortalecer al equipo el próximo semestre.

Uno de los nombres que Chivas ha intentado fichar desde hace meses es el de Brian Gutiérrez, futbolista del Chicago Fire. El club tapatío ya habría presentado una oferta por el atacante, pero sin éxito. Ahora, el panorama se complica aún más porque Rayados de Monterrey estaría intentando adelantarse en la negociación.

Brian Gutiérrez es opción en Chivas.

De acuerdo con César Luis Mero y Súper Deportivo, Rayados ya envió una primera propuesta formal al Chicago Fire para adquirir la carta de Brian Gutiérrez. Aunque la oferta fue considerada positiva, no alcanzó las cifras que exige el club de la MLS, por lo que la negociación sigue abierta. El interés no es menor: varios equipos de la Liga MX ya han preguntado por el jugador.

Gutiérrez, quien obtuvo su pasaporte mexicano a inicios de noviembre, no ocuparía plaza de extranjero en la Liga MX, algo que aumenta su valor para los equipos interesados. Con solo 22 años, disputó 2,381 minutos en 35 partidos durante la temporada 2025 de la MLS, donde registró 11 goles y cuatro asistencias, números que han llamado la atención en México.

El América también estaría en la carrera por fichar a Brian Gutiérrez

Además de Rayados, el otro club mencionado por Súper Deportivo sería nada menos que el América, por lo que el fichaje de Gutiérrez se ha convertido en una batalla entre rivales directos de Chivas. Cada institución buscaría convencerlo con el mejor proyecto deportivo y económico, complicando aún más la posibilidad de que el Rebaño Sagrado logre llevarlo a Guadalajara.