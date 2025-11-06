En las últimas horas todo el futbol mexicano enloqueció porque Brian Gutiérrez decidió sacar el pasaporte mexicano para jugar en el Tri. El mediocampista es una de las grandes promesas de la MLS y ahora sería opción para que Chivas lo fiche, por lo que repasamos la millonaria suma que debería desembolsar Amaury Vergara para que el futbolista esté en Verde Valle.

No hay dudas de que el Guadalajara llevó adelante un excelente mercado de pases debido a que trajo cuatro jugadores que rindieron cada centavo que se invirtió. Es por este motivo que se espera que en la ventana de pases de invierno la directiva rojiblanca lleve adelante un libro de pases similar al último que se hizo.

En medio de este contexto se sabe muy bien que el Guadalajara necesita un mediocampista que no solo funcione al momento de defender, como Rubén González, sino que además tenga buen manejo de balón como Omar Govea y Érick Gutiérrez. Allí aparece un Brian Gutiérrez, un futbolista que recibió el pasaporte mexicano y podría ser opción en Chivas para el Clausura 2026.

Brian Gutiérrez es opción en Chivas. (Foto: GETTY)

Sin embargo, al Guadalajara la carta del mexicoamericano no le saldría nada barata debido a que su carta está valuada en cinco millones de dólares según lo informado por Transfermarkt. De esta manera, Amaury Vergara sabe muy bien que tendrá que desde esa cifra comenzará negociar con Chicago Fire.

¿Qué jugador está en el radar de Chivas?

Uno de los jugadores que Chivas ya tiene en carpeta y comenzó a platicar con el jugador y el club es Eduardo Águila. El Guadalajara sabe muy bien que necesita un defensor central, por lo que estarían detrás de un jugador que buscaron fichar en el mercado de pases de verano.