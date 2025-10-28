Mientras Gabriel Milito y jugadores se perfilan para jugar la recta final del Apertura 2025, la directiva ya comienza a analizar posibles refuerzos para el Clausura 2026. Ayer por la noche Alex Ramírez dio a conocer que Javier Mier y su equipo volvieron a retomar las negociaciones con Eduardo Águila, defensor de Atlético de San Luis.

Uno de los puestos a reforzar en el Rebaño Sagrado es sin duda es el de defensa central debido a que el entrenador argentino no termina de convencerse de los diferentes elementos que tiene en la banca. Especialmente porque el timonel rojiblanco decidió utilizar en esa posición a Daniel Aguirre, quien se desempeña como mediocampista.

Por este motivo el Guadalajara ha comenzado a analizar quién es el futbolista ideal para reforzar en este puesto especialmente tras la lesión de Diego Campillo. Según lo informado por Alex Ramírez el Guadalajara habría comenzado a hablar con Atlético de San Luis para saber las condiciones de venta de Eduardo Águila, a quien se buscó en el pasado mercado de pases.

Eduardo Águila hoy es futbolista titular en Atlético de San Luis. (Foto: IMAGO7)

“Uno de los hombres que tendría que haber llegado por una petición del técnico (Torrent) era Águila. (…) No se da la llegada de Águila para acá, pero se han dado esas preguntas. ‘¿Cómo ves si me lo vendes? ¿En qué posición están ustedes?’”, reportó el periodista de TV Azteca en su canal de YouTube.

Y agregó: “Entre Olivas, entre Tiba podría darse un intercambio para que Águila pueda venir en adquisición en derecho federativos al 100% para el Guadalajara. Es uno de los objetivos que tiene la directiva, apuntalar la defensa central. (…) Las pláticas quedaron en muy buenos términos”. Cabe destacar que Eduardo Águila vio minutos en el actual ciclo de Selección Mexicana con el Vasco Aguirre en la gira por Sudamérica.

Ricardo Marín será el primer refuerzo de Chivas para el Clausura 2026

Ricardo Marín se ha destacado de la mejor manera en el Apertura 2025 de la Liga MX con Puebla debido a que suma cuatro goles en el campeonato. El 4K se encuentra a préstamo con la Franja y regresará al Guadalajara en el próximo mercado de pases.