En Chivas hay un sabor agridulce debido a que se logró una importante victoria ante Atlas, pero perdió a Diego Campillo. El defensa ya pasó por el quirófano tras fracturarse el quinto metatarsiano y dejó un mensaje en redes sociales señalando que debe abrazar y sentir lo que le está pasando.

No hay dudas de que el Guadalajara perdió a un futbolista clave para Gabriel Milito debido a que se adapta de la mejor manera a las necesidades del equipo. Especialmente porque juega como central, lateral por derecha e izquierda y contención.

Ayer por la noche Chivas confirmó que Diego Campillo pasó por el quirófano. “Durante el Clásico Tapatío del pasado fin de semana, Diego Campillo presentó dolor súbito en el pie izquierdo. Luego de realizarle los estudios de imagen correspondientes, se confirmó una fractura del 5to metatarsiano, por lo cual se sometió a un procedimiento quirúrgico, el cual resultó exitoso. A partir de mañana realizará trabajo de rehabilitación y su vuelta a la competencia estará sujeta a evolución”, reportaron.

Diego Campillo terminó lesionado en Chivas vs. Atlas. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, en redes sociales, Diego Campillo dejó un mensaje en redes sociales sobre el momento que está viviendo. “Abraza y siente lo que está diciendo. Día 1”, expresó en Instagram luego junto a una fotografía en la camilla.

Jugadores de Chivas envían mensajes de aliento a Diego Campillo

Por otro lado, tras confirmarse su baja por lesión diferentes jugadores de Chivas enviaron mensajes de aliento a Diego Campillo. “Ánimo hermano. Dios es fiel, él nunca falla. Vas a regresar más fuerte”, expresó Armando González. Por su parte Efraín Álvarez expresó: “Volverás más fuerte hermano”.