Chivas viene de alcanzar una importante victoria en el Apertura 2025 de la Liga MX luego de haber goleado a Atlas por 4-1 en el Estadio Akron. Tras superar al Rebaño Sagrado el Guadalajara se ubica en la sexta posición en la tabla general de posiciones y se prepara de la mejor manera para el duelo contra Pachuca.

En medio de este contexto el Guadalajara confirmó que Diego Campillo fue operado y que se perderá lo que resta del torneo, pero Gabriel Milito recibe importante noticia debido a que va a recuperar a Richard Ledezma para el duelo contra los Tuzos. Por otro lado, Carlos Salcido se rinde ante Armando González, mientras que Gael García Ortega ya se destaca en la Selección Mexicana previo al Mundial Sub-17.

Chivas confirmó que Diego Campillo pasó por el quirófano

Uno de los saldos negativos de Chivas luego de haber superado a Atlas fue la lesión de Diego Campillo en el final del partido. En redes sociales el conjunto rojiblanco confirmó que el defensor pasó por el quirófano y que se perderá lo que resta del torneo tras fracturarse el quinto metatarsiano.

Carlos Salcido habló de Armando González

Una de las grandes leyendas que tiene Chivas es sin duda Carlos Salcido, quien en las últimas horas habló de Armando González. “Parecido, como lo estoy viendo en este torneo. Pareciera que era un chico que venía a aprender de la gente que tiene adelante como ‘Chicharito’ Hernández, como Alan Pulido, pareciera que él iba a tomar ese tiempo y forma, y termina siendo el protagonista. Es un proceso”, expresó. Y agregó: “No puedo decir si lo tienen que llevar, no soy entrenador y no vale mi opinión, pero estoy sorprendido por el trabajo que está haciendo Armando”.

Gabriel Milito recuperará a Richard Ledezma

Una de las grandes noticias que recibe Gabriel Milito en medio de la baja de Diego Campillo es que recupera a un jugador clave. Se trata de Richard Ledezma quien podrá ser tenido en cuenta luego de haber cumplido su fecha de expulsión que se generó tras haber recibido la cartulina roja en la derrota contra Querétaro.

Gael García Ortega anotó en la derrota de México ante Zambia

La Selección Mexicana Sub-17 se prepara para debutar en el Mundial 2025 de Qatar ante Corea del Sur. Ayer el Tri enfrentó a Zambia y perdió por 3-1 a menos de una semana para su estreno mundialista. De todas maneras, quien se destacó fue Gael García Ortega debido a que anotó el único gol del conjunto nacional.