La Copa del Mundo Sub-17 de Qatar 2025 comienza la semana que viene con una Selección Mexicana que debutará el martes ante Corea del Sur. El Tri llevó adelante un nuevo amistoso previo a la cita mundialista en el que terminó perdiendo por 3-1 ante Zambia. Sin embargo, Gael García Ortega, protegido de Gabriel Milito en Chivas, anotó el único gol del encuentro para el conjunto nacional.

A lo largo de los últimos meses las fuerzas básicas del Rebaño Sagrado han dado de qué hablar debido a que varios jugadores fueron convocados. Al Mundial Sub-20 Arce decidió llevar a Hugo Camberos, Yael Padilla y Sebastián Liceaga, mientras que desde FC Juárez llegó cedido Diego Ochoa quien se formó en Verde Valle.

La próxima semana la Selección Mexicana Sub-17 tendrá su debut en la cita mundialista, por lo que el equipo de Carlos Cariño llevó adelante un nuevo amistoso. Hoy el Tri perdió por 3-1 ante Zambia en Qatar.

Gael García Ortega anotó en la derrota de México ante Zambia. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, Gael García Ortega, una de las joyas de Chivas que protege Gariel Milito, anotó el gol del empate parcial. El mediocampista rojiblanco apareció solo tras el centro de Lucca Vuoso. Cabe destacar que en el Tri también se encuentra convocado el canterano Jhonnatan Grajales.

¿Por qué Gael García Ortega es protegido de Gabriel Milito en Chivas?

La llegada de Gabriel Milito en Chivas fue el parte aguas para que Amaury Vergara, Alejandro Manzo y Javier Mier lleven adelante el proyecto de fuerzas básicas hacia el primer equipo. Es por este motivo que el entrenador argentino decidió llevar a varios juveniles a su primer pretemporada con el Guadalajara y entre ellos se encontraba Gael García Ortega.

El canterano fue llevado con 15 a formar parte de esta experiencia y en los primeros amistoso llegó a ser titular. Con el regreso a Verde Valle volvió a su categoría y no pudo ser tenido en cuenta por Gabriel Milito debido a que era convocado a la Selección Mexicana. Sin embargo, el técnico sudamericano sigue de cerca al futbolista rojiblanco.

¿Cuándo debuta México en el Mundial Sub-17?

La Selección Mexicana de Carlos Cariño debuta el próximo martes 4 de noviembre a las 07:00 del Centro de México ante Corea del Sur. En la jornada 2 enfrentará a Costa de Marfil, mientras que en la tres chocará ante Suiza.