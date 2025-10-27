Chivas logró quedarse con tres puntos claves en el Apertura 2025 luego de haber goleado a Atlas por la jornada 15 del Apertura 2025. Tras lo vivido en el Estadio Akron, Roberto Alvarado dejó un mensaje de nueve palabras a Atlas al señalar, implícitamente, que no hay otro como el Rebaño Sagrado en Guadalajara.

El sábado estaba sin duda en juego el honor debido a que los rojinegros llegaban con una victoria ante León. A su vez, en los últimos dos torneos se conformó con eliminar de la zona de repechaje al conjunto rojiblanco.

El sábado Armando González brilló para borrar en los primeros 45 minutos a un Atlas que habló mucho en la previa, pero que en el partido decidió no presentarse. La Hormiga, con un triplete espectacular, y Luis Romo le dieron la victoria a un Guadalajara que necesitaba los tres puntos para meterse en zona de clasificación directa a la Liguilla.

Tras la victoria en el Gigante de Zapopan, Roberto Alvarado apareció con un mensaje de nueve palabras en redes sociales. “No hay otro 🔴⚪ ️ Gracias afición por el apoyo”, expresó el Piojo en Instagram dando a entender, implícitamente, que el único amo del Guadalajara es el conjunto rojiblanco.

¿Por qué Roberto Alvarado fue clave en la victoria de Chivas ante Atlas?

El Piojo Alvarado volvió a ser titular por primera vez desde que regresó de su lesión y ante Atlas asistió de la mejor manera a la Hormiga en su cuarto gol. A su vez, forzó el golpe entre el portero y defensor rojinegro para que en el rebote aparezca Armando González con el 3-0 parcial.