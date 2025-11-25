Chivas volvió a clasificar a la Liguilla de manera directa en este Apertura 2025, confirmándose como el equipo que mejor cerró la fase regular y como uno de los candidatos más fuertes para avanzar, al menos, hasta la Final, tal como ocurrió en el Clausura 2023. El nivel futbolístico y anímico del equipo invita a pensar en un cierre de temporada que llene de alegrías a la afición.

Justamente desde aquella Final se inició una renovación profunda en el plantel, en la cual muy pocos jugadores lograron mantenerse como piezas importantes. Entre ellos destaca Roberto Alvarado, uno de los protagonistas del Guadalajara tanto en aquel torneo como en la actualidad, y cuya presencia volverá a ser fundamental en esta fase decisiva.

Bajo el mando de Veljko Paunovic en ese Clausura 2023, Alvarado fue uno de los futbolistas más determinantes de la Liguilla, firmando tres asistencias y un gol en la Final. Esa experiencia en duelos de alta presión será clave nuevamente, no solo por lo que aporta en lo individual, sino porque hoy es también uno de los líderes del vestidor y una referencia para sus compañeros más jóvenes.

Además, también Fernando González, Raúl Rangel y Alan Mozo formaron parte de aquella Final. Aunque los dos primeros no tenían entonces el peso que hoy tienen dentro del equipo, su experiencia previa y su rol actual serán importantes para aportar el liderazgo mental que se requiere en los partidos de eliminación directa, donde lo emocional puede ser tan decisivo como lo futbolístico.

Roberto Alvarado cerró con broche de oro la fase regular del Apertura 2025

Por último, vale recordar que Alvarado se perdió varios partidos del Apertura 2025 por lesión, pero regresó justo en la recta final y firmó un partidazo en la Jornada 17 ante Monterrey. Su nivel actual genera expectativa de que pueda ser determinante nuevamente frente a su exequipo, Cruz Azul, y contra cualquier otro rival que enfrente Chivas en esta Liguilla.