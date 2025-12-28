El Club Deportivo Guadalajara arrancó con todo el partido amistoso ante Irapuato ya que rápidamente abrió el marcador por conducto de Roberto “Piojo” Alvarado tras recibir un pase de Ángel Sepúlveda.

Al minuto 8 del encuentro celebrado en el Estadio Sergio León Chávez, Chivas se lanzó al ataque por el sector izquierdo con el “Cuate”, quien al ver en solitario al exjugador de Necaxa y Cruz Azul cerca de la portería rival no dudó en jugar con él para que pusiera fácilmente el 0-1.

Cabe mencionar que Gabriel Milito no se guardó para este primer encuentro amistiso de la pretemporada del Club Deportivo Guadalajara con miras al Torneo Clausura 2026 y mandó al campo lo mejor que tiene disponibles, entre ellos sus dos refuerzos: Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez.

La alineación de Chivas vs. Irapuato