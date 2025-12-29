El partido amistoso entre Irapuato y Chivas de cara al Torneo Clausura 2026 generó grandes expectativas en los aficionados de Guanajuato, quienes el domingo pasado se dieron cieta en el Estadio Sergio León Chávez para presenciar el compromiso.

Para este duelo, el cual fue el primero para los pupilos de Gabriel Milito en esta pretemporada, se dieron cita diversas personalidades, entre ellas la del cantante de reggaetón, Dani Flow, quien no pasó desapercibido desde su llegada al inmueble del conjunto de la Liga de Expansión MX.

El artista estuvo acompañado de algunos familiares para disfrutar el cotejo, el cual terminó 0-4 a favor del Rebaño Sagrado, con tantos de Roberto Alvarado, Richard Ledezma, Samir Inda y Sergio Aguayo.

Dani Flow estuvo con el corazón dividido, pues se le vio portando una playera de las dos escuadras, representando por un lado al Irapuato y por el otro al Club Deportivo Guadalajara, lo que provocó reacciones entre los asistentes.

Durante el partido, el cantante estuvo conviviendo con varios aficionados, accediendo a fotografías y saludando a quienes se le acercaron, causando también revuelo en redes sociales.

¿Cuándo vuelven a jugar las Chivas en pretemporada?

Nuestras Chivas ya conmenzaron desde este lunes su preparación para el partido amistoso de este sábado 3 de enero ante los Rojinegros del Atlas en la cancha del Estadio Jalisco, a las 20:45 horas, tiempo del centro de México.