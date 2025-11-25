La Liguilla del Apertura 2025 ya está definida, con los ocho equipos que disputarán los Cuartos de Final y con sus horarios ya anunciados. Sin embargo, factores externos obligaron a realizar ajustes inusuales en el calendario, decisiones que sorprendieron a muchos aficionados pero que, revisando el pasado, podrían representar una señal positiva para Chivas.

Y es que, debido a que las autoridades de la Ciudad de México solicitaron evitar dos partidos de Liguilla el mismo día, la serie del América tuvo que mover tanto su ida como su vuelta. Como consecuencia, habrá tres partidos en miércoles y sábado, mientras que solo uno se jugará jueves y domingo: justamente el Chivas vs Cruz Azul.

No es la primera vez que tres partidos de Liguilla se disputan el mismo día, pero lo que tiene ilusionados a los aficionados rojiblancos es que la última vez que esto ocurrió fue en el Apertura 2006, torneo en el que Chivas terminó coronándose campeón tras un cierre espectacular en la fase regular.

Esa no es la única coincidencia que emociona al Rebaño Sagrado: en aquel torneo, la cuarta serie de Cuartos de Final también fue un Chivas vs Cruz Azul. Una similitud más que alimenta la fe de quienes siguen las cábalas y encuentran paralelos entre el Apertura 2006 y el actual Apertura 2025.

La otra cábala que afectaría a Chivas: la maldición del sexto lugar

Aun así, existe una cábala nada favorecedora: ningún equipo que ha terminado sexto en la tabla ha sido campeón en casi 30 años de torneos cortos. Necaxa, Cruz Azul, Pachuca, Monterrey, Querétaro y León ya padecieron esta “maldición”, una tendencia que Chivas buscará romper en esta Liguilla.