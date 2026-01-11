Ayer por la noche Chivas logró imponerse en la jornada uno del Clausura 2026 luego de superar por 2-0 a Pachuca en el Estadio Akron. Tras el primer partido oficial, Esteban Solari, entrenador de los Tuzos, habló en conferencia de prensa y destacó lo que pocos hablan del equipo de Gabriel Milito debido a que señaló que no pudieron hacerle daño a un rival que defiende con poca gente.

El Rebaño Sagrado comenzó de la mejor manera el primer semestre del año porque pudo imponerse ante un rival que es protagonista en cada torneo. Armando González abrió la cuenta tras un gran pase de Brian Gutiérrez, mientras que Daniel Aguirre anotó el segundo tras una brutal jugada colectiva.

El Guadalajara dejó enormes sensaciones en este inicio del campeonato y dejó en evidencia que va a dar de qué hablar en el Clausura 2026. Por otro lado, lo que nadie destaca es lo que afirmó Esteban Solari, entrenador de Pachuca, quien señaló que no pudieron hacerle daño a un equipo que defiende con pocos jugadores.

Esteban Solari señaló que no pudieron hacerle daño a un equipo que defiende con poca gente. (Foto: IMAGO7)

“Creo que los primeros 15 o 20 minutos el equipo no se vio tan mal. Creo que nos faltó mucha más energía en nuestras transiciones para hacerle daño a un equipo que defendía con poca gente y que tuvimos las oportunidades en el primer tiempo de salir de contra y no pudimos hacerles daño”, expresó el técnico argentino sobre el Guadalajara.

¿Qué sigue para Chivas en el Clausura 2026?

Tras la victoria por 2-0 ante Pachuca, Chivas volverá a tener acción el próximo martes cuando enfrente a FC Juárez por la jornada 2 del Clausura 2026 en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El partido comenzará a las 21:10 del Centro de México y podrá verse por Azteca 7, sumado la opción de seguir por televisión restringida en Fox Sports.