En el fútbol mexicano existe una curiosa maldición que ha sobrevivido casi tres décadas: la “Maldición del 6º lugar”. Desde que se instauraron los torneos cortos en 1996, el equipo que termina en esa posición de la Tabla General nunca ha sido campeón. En 29 años, los clubes que han finalizado sextos han disputado 7 finales sin ganar ninguna, además de múltiples eliminaciones en cuartos y semifinales.

Entre los equipos que han sufrido esta maldición están Necaxa, Cruz Azul, Pachuca, Monterrey, Querétaro y León, todos ellos llegando a la final desde esa posición y quedándose a las puertas del título. Ahora, el Guadalajara podría ser el siguiente en enfrentar el peso de la historia: debido a los resultados actuales del Apertura 2025, el Rebaño ya no puede subir del 6º lugar, por lo que si accede directo a Liguilla, lo hará bajo esa sombra.

Matemáticamente Chivas no puede subir del 6to lugar.

No obstante, el escenario aún podría cambiar. Si Chivas pierde alguno de sus próximos compromisos y equipos como Pachuca, Xolos o Juárez consiguen victorias, el conjunto rojiblanco podría caer en la clasificación. Aun así, el Play-In ya está asegurado en el peor de los casos, por lo que su presencia en la fase final del torneo no está en riesgo.

En el fútbol las cábalas y supersticiones son parte del folclore, y ya hay aficionados que se preguntan si sería mejor evitar el 6º lugar a propósito para no enfrentar la temida maldición. La historia respalda ese miedo: ningún club ha logrado romperla en casi tres décadas. Aún así, en la realidad es impensable que el equipo pierda a propósito, además de que es mejor llegar en racha ganadora a Liguilla.

Chivas enfrentará a dos equipos practicamente clasificados a Liguilla

Chivas cerrará la fase regular enfrentando a Pachuca y Monterrey, ubicados en el 7º y 5º lugar respectivamente. Dos duelos directos que servirán no solo para definir su posición final en la Tabla, sino también para medir qué tan preparado está el equipo de Gabriel Milito para los partidos verdaderamente importantes: los de eliminación directa.