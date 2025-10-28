Chivas vivió una noche redonda en el Clásico Tapatío, goleando 4-1 al Atlas en el Estadio Akron y mostrando un dominio total desde los primeros minutos. Al 30’, el Rebaño Sagrado ya ganaba 3-0, confirmando su superioridad en el derbi más antiguo de México. Este resultado, combinado con el empate del Pachuca y la derrota de Xolos, permitió que Guadalajara alcanzara por fin el sexto puesto, colocándose en zona de Liguilla directa.

Chivas le pasó por encima al Atlas en el Clásico Tapatío

Sin embargo, tras la euforia por el triunfo ante el acérrimo rival, el conjunto dirigido por Gabriel Milito tuvo que enfrentarse a una dura realidad: matemáticamente ya no puede escalar más posiciones en la tabla del Apertura 2025. Aunque Chivas mejoró su diferencia de goles y sumó tres puntos valiosos, en el mejor de los casos se mantendrá “estancado” en el sexto lugar.

Actualmente, Chivas cuenta con 23 puntos, mientras que Monterrey, quinto en la tabla, tiene 30. A falta de seis unidades por disputarse, es imposible que el Rebaño Sagrado alcance a los Rayados, incluso considerando que ambos equipos se enfrentarán precisamente en la última jornada del torneo. En este sentido, la derrota ante Querétaro, en la cual el Guadalajara era el gran favorito a llevarse los 3 puntos, pesa bastante, pues en ese caso podría aspirar a rebasar al Monterrey y hasta al América.

Chivas podría caer incluso al 10mo lugar de la Tabla, dependiendo resultados.

El verdadero riesgo para el Guadalajara es caer posiciones. Pachuca se encuentra séptimo con solo un punto menos y será su rival este domingo; Xolos está octavo con 21 unidades y Juárez noveno con 20. Es decir, una derrota ante los Tuzos podría dejar a Chivas fuera del Top 6 si Tijuana y los Bravos ganan sus respectivos encuentros, especialmente si estos últimos lo hacen con una diferencia amplia de goles.

Chivas ya tiene matemáticamente su lugar asegurado en, al menos, el Play-In de la Liga MX

La buena noticia para la afición rojiblanca es que Chivas ya tiene asegurado su lugar en el Play-In. Atlético de San Luis, en la posición 11, suma solo 16 puntos, por lo que el Guadalajara no podrá ser alcanzado sin importar lo que ocurra en las últimas dos jornadas. En ese sentido, el equipo de Milito puede respirar tranquilo, aunque el objetivo principal sigue siendo mantenerse entre los seis primeros para evitar la repesca.