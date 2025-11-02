Este domingo por la noche, Chivas de Guadalajara cerró la jornada 16 visitando al Club Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo. En este partido fundamental para la lucha por el último puesto de clasificación directa para la Liguilla, Armando González tuvo dos situaciones claras de gol que no pudo concretar.

Apenas al minuto de juego, el Rebaño tuvo un avance directo. De bofetada, Efraín Álvarez asistió a la Hormiga quien se fue con el balón botando a enfrentar a Carlos Moreno. Sin embargo, al quedar cara a cara abrió el pie derecho y remató muy por encima del arco.

El equipo de Gabriel Milito siguió insistiendo durante todo el encuentro, siendo superior en el terreno de juego. Ya en la segunda mitad, al 52′, llegó otra muy clara para el canterano del cuadro Rojiblanco.

Efraín filtró otro balón desde la izquierda, González se fue para definir pero Jorge Berlanga se barrió y desvió el balón. El delantero de Chivas quedó con el esférico sobre la línea del lado izquierdo, y con el arquero desparramado, intentó darle la comba para meterlo dentro del arco, pero el palo se interpuso.

Afortunadamente, Hormiga se lució unos minutos más tarde con un verdadero golazo que significó el 1 a 0 ante los Tuzos del Pachuca.