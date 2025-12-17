El Mundial de 2026 está cada vez más cerca y, a solo seis meses de que arranque la máxima fiesta del futbol, en México ya comienza a crecer la incertidumbre sobre cuándo se definirá la lista definitiva de convocados. Si bien Javier Aguirre ya cuenta con una base sólida de jugadores que difícilmente se moverá, existen algunos lugares que siguen abiertos, y uno de ellos podría terminar beneficiando directamente a una de las grandes figuras actuales de Chivas.

Uno de esos espacios está en la delantera, donde este miércoles se confirmó una noticia muy negativa para Santiago Giménez. El delantero será sometido a una cirugía por una lesión en el tobillo, y aunque el tiempo estimado de recuperación es de dos a máximo tres meses, este parón le cortará el ritmo de competencia y pone seriamente en riesgo su participación en el Mundial de 2026, al menos en cuanto a llegar en plenitud futbolística.

Este escenario abre una puerta importante para Armando González, quien justamente fue llamado a la Selección Mexicana en la pasada Fecha FIFA de noviembre gracias a la ausencia de Giménez, debutando ya bajo las órdenes del Vasco Aguirre. Si la Hormiga logra mantener, e incluso mejorar el nivel que mostró en el Apertura 2025, podría no solo asegurar su lugar, sino incluso escalar en la jerarquía y pelear por ir como segundo delantero, compitiendo directamente con Germán Berterame.

La principal ventaja que hoy tiene Berterame sobre González es su experiencia y su capacidad de aparecer en los momentos más bravos de los partidos, algo que volvió a demostrar en la Liguilla con Rayados, siendo decisivo con un gol que los llevó a semifinales y los dejó cerca de la Final. Por ello, el reto del Otaku del Gol será aparecer cuando “queman las papas”, algo que no solo beneficiaría a su causa en Selección, sino también a las Chivas.

La Selección Mexicana tendrá tres partidos en los que solo llamarán a jugadores de la Liga MX

Además, el calendario juega a favor de Armando González, ya que la Selección Mexicana tendrá partidos en enero y febrero que no corresponden a Fecha FIFA. Esto deja fuera a los jugadores que militan en Europa y también descarta a Raúl Jiménez, por lo que la Hormiga tendría casi garantizados minutos ante rivales como Panamá, Bolivia e Islandia, encuentros clave para seguir ganando terreno en la carrera rumbo al Mundial de 2026.