La noticia más importante en Chivas en las últimas horas fue la confirmación de una larga lista de jugadores que saldrá del equipo para el Clausura 2026. En medio de este contexto, dan a conocer la millonaria suma que Amaury Vergara se ahorra en salario con las inminentes salidas de Alan Mozo, Alan Pulido, Érick Gutiérrez y Teun Wilke.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado tuvo un el Apertura 2025 una larga lista de jugadores que no eran tenidos en cuenta y que llegaron a tener escasos minutos. Isaác Brizuela fue uno de los grandes ejemplos debido a que jugó menos de 30 minutos ante Puebla tras conocer que el entrenador argentino no iba a tenerlo en cuenta.

De cara al Clausura 2026 Chivas confirmó una lista de nueve jugadores que no serán tenidos en cuenta en el proyecto y que salen por bajo rendimiento o gusto del entrenador. Se estima que son al menos nueve jugadores que se suman a las salidas del Cone, Raúl Martínez, Cade Cowell y Chicharito Hernández.

Amaury Vergara Vergara se va ahorrar millones en salarios. (Foto: IMAGO7)

En medio de este contexto, José María Garrido reveló que Amaury Vergara y la directiva rojiblanca depuran a la plantilla con nombres que tienen un alto salario. Según lo informado por el periodista de Claro Sports en Futbol con Cerebro, el Guadalajara ce ahorraría cerca de cinco millones de dólares con los sueldos de Alan Pulido, Alan Mozo, Érick Gutiérrez y Teun Wilke los cuales ronda entre un millón y un millón ochocientos mil dólares al año.

Jugadores Sueldo Minutos en el Apertura 2025 Goles en el Apertura 2025 Alan Pulido Cerca de 1.8 millones de dólares 262 0 Érick Gutiérrez Cerca de 1.2 millones de dólares 688 0 Alan Mozo Cerca de 1.2 millones de dólares 174 0 Teun Wilke Cerca de un millón de dólares 91 0 Información de José María Garrido y Transfermarkt.

¿Por qué Chivas cepilló a Alan Pulido, Alan Mozo, Érick Gutiérrez y Teun Wilke?

Ayer por la noche César Huerta reveló que de estos cuatro jugadores solamente Érick Gutiérrez pidió la salida porque sabe que no tendrá minutos con la llegada de Brian Gutiérrez, mientras que en los restantes tuvo que ver con el entrenador argentino. En el caso de Alan Pulido se va por las indisciplinas, en el de Teun Wilke por gusto del técnico y en el Alan Mozo porque hay sobrepoblación en su posición.