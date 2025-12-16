El Guadalajara dio inicio a su pretemporada para el Clausura 2026 con las pruebas físicas y médicas. El Rebaño Sagrado citó a toda la plantilla luego de haber quedado eliminado ante Cruz Azul en los Cuartos de Final de la Liguilla.

Ayer se confirmó que Isaác Brizuela y Cade Cowell causan bajas en el Rebaño Sagrado, mientras que Alan Pulido faltó por molestias estomacales en medio de los rumores de su salida. A su vez, se confirmó el calendario de la Liga MX.

Isaác Brizuela se va de Chivas

Una de las primeras bajas que se confirmó en Chivas en este inicio de pretemporada es la salida de Isaác Brizuela. El veterano de 35 años no se retiraría y reportan que buscaría jugar en equipo que se encuentre en Jalisco.

Cade Cowell se va de Chivas

Al igual que el Cone, Cade Cowell es otro de los futbolistas que se va de Chivas en este Clausura 2026. El estadounidense sale a préstamo en el mercado de pases para unirse a New York Red Bull de la Major Leagues Soccer.

Alan Pulido ausente en el inicio la pretemporada de Chivas

Una de las grandes polémicas que surgió en el inicio de la pretemporada de Chivas es la ausencia de Alan Pulido por molestias estomacales. Cabe destacar que el Guadalajara le buscaría acomodo porque no entra en los planes de Gabriel Milito.

Chivas confirmó el regreso de Ricardo Marín

En medio de este contexto, Ricardo Marín no solo se presentó a las pruebas médicas y físicas de Chivas, sino que además el Guadalajara hizo oficial su vuelta. “Este no es solo un regreso, es una revancha personal y una nueva oportunidad para hacerlo mucho mejor, junto a ustedes. Gracias por el apoyo de siempre. Vamos con todo”, expresó 4K en Chivas TV.