Chivas dio inicio a la pretemporada para ir en busca del Clausura 2026 con las pruebas médicas y físicas. En el Hospital del Doctor Ortega se confirmó que Cade Cowell se convierte en la segunda baja del Guadalajara para el siguiente torneo, quien será nuevo jugador de New York Red Bull.

A lo largo de las últimas semanas se sabía muy bien que el Rebaño Sagrado iba a llevar adelante una fuerte sangría en diferentes posiciones. En el ataque se esperaba que salgan al menos cuatro bajas debido a que diferentes reportes señalaban que el Rebaño Sagrado no iba a renovar el contrato de Chicharito Hernández y que le buscaban acomodo a Alan Pulido y Teun Wilke para el año que viene.

Otro de los futbolistas de la ofensiva que no era tenido en cuenta por Gabriel Milito en Chivas era Cade Cowell. Tras la eliminación contra Cruz Azul se dio a conocer que el futbolista saldría del Guadalajara para llegar a préstamo a New York Red Bull de la MLS.

Cade Cowell será la tercera baja de Chivas. (foto

Por otro lado, en la mañana de hoy, César Huerta confirmó que el futbolista no iba a realizar pruebas médicas y físicas porque era la segunda baja del conjunto rojiblanco. “¿Quieres una confirmación de baja ahorita mismo? Cade Cowell ya no viene. Lo acabo de confirmar”, informó el periodista de Diario AS en el canal de Alex Ramírez.

¿Qué sucedió con Alan Pulido?

En el mismo reporte Alex Ramírez pudo confirmar que Alan Pulido no iba a realizar las pruebas médicas y físicas en el Hospital del Doctor Arturo Ortega. Prensa del Guadalajara le confirmó que la razón de esta decisión era porque tenía molestias estomacales.