La directiva del Club Deportivo Guadalajara sigue analizando detalladamente quién será su tercer refuerzo para el Torneo Clausura 2026 tras la llegada de Brian Gutiérrez y la inminente contratación de Ángel Sepúlveda.

La dirigencia de Chivas, encabezada por Amaury Vergara y Javier Mier, presidente y director deportivo, respectivamente, busca un central en este mercado de fichajes y tiene en la mira al defensor del Atlético de San Luis, Eduardo Águila y al de Rayados de Monterrey, Víctor Guzmán.

De acuerdo con información de Futboltuber, esta semana será clave para saber si la plana mayor del Rebaño Sagrado va con todo por los servicios del “Toro” Guzmán, quien ya pidió salir de Rayados de Monterrey debido a que ha tenido diferencias con su director técnico, Domènec Torrent.

El “Toro” Guzmán es opción para reforzar a Chivas.

No obstante, Karen Peña asegura que la directiva del Club Deportivo Guadalajara está cerca de hacerse de los servicios de Eduardo Águila, activando su cláusula de salida, la cual estaría en 6 millones de dólares, así que se vienen días importantes para saber quién será el tercer refuerzo de Chivas para el Torneo Clausura 2026.

Eduardo Águila se acerca a Chivas.

¿Cuándo reportará Chivas a pretemporada?

Luego de tomarse dos semanas de vacaciones, los futbolistas de Chivas reportarán a pretemporada este lunes 15 de diciembre para someterse a los exámenes médicos y físicos para después ponerse a las órdenes de Gabriel Milito

¿Cuándo iniciará el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX